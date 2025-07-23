شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى لحقوق الإنسان يختتم تدريبات متابعيه فى قنا استعدادا لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية فعاليات برنامجه التدريبي لمتابعيه بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، وذلك على مدار ثلاثة أيام، في إطار الاستعدادات الجارية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقد استهدفت التدريبات التى قام بالتدريب فيها خبير النظم الإنتخابية الأستاذ عبدالناصر قنديل تعزيز قدرات المتابعين المحليين على رصد العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، وضمان التزامها بالنزاهة والشفافية واحترام حقوق الناخبين.

وتضمن البرنامج التدريبي جلسات متخصصة حول الإطار القانوني للانتخابات، وآليات التوثيق وإعداد التقارير، بالإضافة إلى التزامات الدولة في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد القائمون على التدريب أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الائتلاف على دعم المشاركة المجتمعية في الحياة العامة، وتمكين المتطوعين من أداء دورهم الرقابي بفعالية ومهنية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية.

يُذكر أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية والذى تأسس عام 2015، يُعد واحدا من الكيانات الحقوقية التى تعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والحكم الرشيد في مختلف المحافظات المصرية.



