ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الولايات المتّحدة توصّلت إلى اتفاق تجاري مع اليابان ينصّ خصوصا على فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 15% على البضائع اليابانية.

وفي منشور على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، قال ترامب "لقد أبرمنا لتوّنا اتّفاقية ضخمة مع اليابان، ربّما تكون أكبر اتفاقية على الإطلاق"، مشيرا إلى أنّه بموجب هذه الاتفاقية "ستستثمر اليابان، بتوجيه مني، 550 مليار دولار في الولايات المتّحدة التي ستحصل على 90% من الأرباح".

من جانب آخر أعلن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، الأربعاء أنّه لا يزال بحاجة لأن يدرس تفاصيل الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أن يعلّق عليه.

وقال إيشيبا للصحافيين في طوكيو إنّه "بالنسبة لنتائج المفاوضات، فلا يمكنني مناقشتها إلا بعد دراسة تفاصيلها وتفاصيل الاتفاق بعناية".

وأضاف "كحكومة، نعتقد أنّ (الاتفاق) سيحمي المصالح الوطنية".

