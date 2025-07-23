أكثر من مئة منظمة غير حكومية حذّرت من خطر تفشّي مجاعة جماعية في قطاع غزة

حذّرت أكثر من مئة منظمة غير حكومية من خطر تفشّي "​مجاعة جماعية​" في قطاع غزة المدمّر من جراء الحرب المتواصلة فيه منذ أكثر من 21 شهرا.

واشارت المنظمات غير الحكومية ومن بينها "أطباء بلا حدود"، و"منظمة العفو الدولية"، و"أوكسفام إنترناشونال" وفروع عديدة من منظمتي "أطباء العالم" و"كاريتاس" الى انّه "مع انتشار مجاعة جماعية في قطاع غزة، يعاني زملاؤنا والأشخاص الذين نساعدهم من الهزال".

ودعت المنظمات في بيانها المشترك إلى "وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفتح كلّ المعابر البرية للقطاع، وضمان التدفق الحرّ للمساعدات الإنسانية إليه".

ويأتي هذا البيان غداة اتّهام المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف شخص عند نقاط توزيع المساعدات في غزة منذ نهاية أيار، غالبيتهم كانوا بالقرب من مواقع تابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل.