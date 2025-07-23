المفاوض الياباني: الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية على الصلب والألومنيوم ستظلّ 50%

اعلن المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا أنّ الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألمنيوم اليابانيين بنسبة 50% ليست مشمولة ب​الاتفاقية التجارية​ الضخمة التي أبرمها لتوّه مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال أكازاوا للصحافيين في واشنطن "إذا سألتموني عمّا إذا كانت الاتفاقية تنطبق على الصلب والألمنيوم، فالجواب كلا".

وكان قد اعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أنّه "لا يزال بحاجة لأن يدرس تفاصيل الاتفاق التجاري" الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أن يعلّق عليه.

وقال إيشيبا للصحافيين في طوكيو إنّه "بالنسبة لنتائج المفاوضات، فلا يمكنني مناقشتها إلا بعد دراسة تفاصيلها وتفاصيل الاتفاق بعناية".

وأضاف "كحكومة، نعتقد أنّ الاتفاق سيحمي المصالح الوطنية".

وأتى تصريح رئيس الوزراء الياباني بعد أن اشار ترامب الى اننا "أبرمنا للتوّ اتفاقية ضخمة مع اليابان، ربما تكون أكبر اتفاقية على الإطلاق".