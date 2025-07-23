مصدر أمني سوري: التهدئة في السويداء تُطبَّق بلا خروقات

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (الاتحاد، وكالات)

أفاد مصدر أمني سوري، أمس، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة السويداء يجري تطبيقه في معظم مناطق المدينة بلا خروقات.

وقال المصدر لقناة «الإخبارية» السورية، إن الخطوة التالية ستكون «تنفيذ تهدئة شاملة لإعادة الاستقرار لعموم المحافظة، مع العمل على تبادل المعتقلين من الطرفين».

وأضاف المصدر أن التهدئة ستتيح للحكومة العمل على إعادة مظاهر الحياة والخدمات في المحافظة، وعودة العوائل التي خرجت منها.

وشهدت محافظة السويداء، وبالخصوص عاصمتها مدينة السويداء، في جنوب سوريا، قتالاً بين الفصائل المحلية ومقاتلي العشائر طوال الأيام الماضية، وذلك وسط تقارير عن وقوع انتهاكات ضد المدنيين.

وأودت أعمال العنف، التي استمرت أكثر من أسبوع في المحافظة، بحياة حوالي 1000 شخص، وفقاً لمصادر حقوقية وإعلامية في المحافظة.