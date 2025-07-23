اشارت وزارة الخارجية الأميركية٬ الى ان "الوزير ماركو روبيو تحدث مع رئيس الوزراء العراقي بشأن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة وأكد على أهمية محاسبة الحكومة العراقية للمرتكبين ومنع وقوع هجمات مستقبلية". ولفتت الى ان "روبيو أكد على المخاوف بشأن مشروع قانون لجنة التعبئة الشعبية المعلق في مجلس النواب".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: روبيو تحدث مع رئيس الوزراء العراقي بشأن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.