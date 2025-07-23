القوات الجوية الأوكرانية: سقوط طائرة مقاتلة فرنسية الصنع في منطقة فولين غرب أوكرانيا

أعلنت دائرة العلاقات العامة للقوات الجوية الأوكرانية "سقوط طائرة مقاتلة فرنسية الصنع من طراز "ميراج 2000" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة فولين غرب أوكرانيا".

واشارت في بيان٬ الى ان "​طائرة ميراج 2000​ تعرضت لعطل فني أثناء تنفيذ مهمة طيران، وهو ما أبلغ به الطيار مراقب الحركة الجوية. ثم تصرف الطيار بكل مهنية كما ينبغي في المواقف الطارئة، وتمكن من القفز بالمظلة بنجاح".

وأضافت الدائرة أن "فرق البحث والإنقاذ عثرت على الطيار الذي وُصفت حالته بأنها مستقرة"، فيما باشرت لجنة خاصة عملها للتحقيق في ملابسات الحادث.