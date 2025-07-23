شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات تجارية جديدة بين أمريكا والصين.. هل تنهي الأزمة أم تفاقمها؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه سيلتقي مسؤولين صينيين في العاصمة السويدية ستوكهولم يومي 28 و29 يوليو الحالي، في جولة ثالثة من مفاوضات تجارية عالية المستوى بين أكبر اقتصادين في العالم، في محاولة لتجنب تصعيد جديد في الحرب التجارية بين الطرفين.

وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة "فوكس بزنس": "مدة هذا الاتفاق تنقضي في 12 أغسطس، وسأكون في ستوكهولم الاثنين والثلاثاء مع نظرائي الصينيين، وسنعمل على ما يرجح بأن يكون تمديدًا لهذه المهلة".

تبادل فرض الرسوم الجمركية

كانت واشنطن وبكين تبادلت فرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات كل منهما في وقت سابق هذا العام، ما أدى إلى تعطل واسع في سلاسل التجارة العالمية ورفع منسوب التوتر الاقتصادي والسياسي.

لكن في مايو الماضي، التقى كبار المسؤولين من البلدين في جنيف، وجرى التوصل إلى اتفاق مؤقت يقضي بتخفيض مستوى الرسوم الجمركية، تنتهي صلاحيته في منتصف أغسطس.

وجرت جولة ثانية من المحادثات في لندن في يونيو، غير أنها لم تسفر عن اتفاق نهائي، رغم ما وصفه بيسنت لاحقًا بتحسن الأوضاع التجارية بين البلدين.



نقاط الخلاف العالقة

من أبرز النقاط التي ستطرح في مفاوضات ستوكهولم:

- تمديد المهلة الحالية لمنع العودة إلى رفع الرسوم الجمركية.

- شراء الصين للنفط الإيراني والروسي، وهو أمر تعتبره واشنطن مهددًا لعقوباتها الدولية.

- التراخيص الصينية لتصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تعد ضرورية لصناعات التكنولوجيا والدفاع، إذ تتهم الولايات المتحدة بكين بالمماطلة في إصدار التصاريح رغم الاتفاقات السابقة.

تهديدات أمريكية وتصعيد محتمل

وتزامنًا مع قرب انتهاء مهلة الرسوم الحالية، من المقرر أن تبدأ تعرفات جمركية جديدة اعتبارا من 1 أغسطس على عشرات الدول ما لم تتوصل إلى اتفاقيات ثنائية مع واشنطن.

وقال بيسنت: "نتوقع أن ترتفع الرسوم الجمركية مجددًا على تلك الدول، باستثناء الصين، التي ما تزال في إطار التفاوض".