شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم جمركية 15%.. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تجاري مع اليابان ينص خصوصًا على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على البضائع اليابانية.

وفي منشور على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، قال ترامب: "أبرمنا لتونا اتفاقية ضخمة مع اليابان، ربما تكون أكبر اتفاقية على الإطلاق".

وأشار إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية "ستستثمر اليابان، بتوجيه مني، 550 مليار دولار في الولايات المتحدة التي ستحصل على 90% من الأرباح".