حزب الجبهة الوطنية يهنئ طلاب الثانوية العامة ويعلن عن مبادرة لدعم المتفوقين

تقدّم حزب الجبهة الوطنية بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لأبنائنا وبناتنا الناجحين في شهادة الثانوية العامة لعام 2025، مع خالص الشكر والتقدير لجهدهم العظيم الذي يُعد محل فخر واعتزاز.

وانطلاقًا من إيمان الحزب العميق بأهمية التفوق والتميز والابتكار، يُعلن "الجبهة الوطنية" عن مبادرة شاملة لدعم طلاب الثانوية العامة هذا العام، وتتضمن المبادرة المحاور التالية:

1- تقديم دعم مادي بقيمة 50 ألف جنيه لأوائل الثانوية العامة، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم. 2- يطمح الحزب في توفير عدد من المنح التعليمية المجانية أو المدعومة في بعض الجامعات الخاصة، وفق ضوابط وشروط سيتم الإعلان عنها قريبًا. 3- إطلاق مبادرة "اختار كليتك"، والتي تهدف إلى توجيه الطلاب نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وذلك من خلال محتوى إرشادي يقدّمه نخبة من المتخصصين، وسيتم نشره عبر الموقع الرسمي للحزب.

وتقدم حزب الجبهة الوطنية مجددًا بالتهنئة الخالصة للطلاب الناجحين وأسرهم، مع أطيب التمنيات بالتوفيق في المرحلة المقبلة، كما يؤكد دعمه الكامل لأولئك الذين لم يحالفهم الحظ هذا العام، فالمستقبل لا يزال زاخرًا بالفرص والأمل.