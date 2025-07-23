كاتس: هناك احتمال لتجدد المعركة مع إيران ونحن بأقرب نقطة من تحقيق أهداف حرب غزة

أعلن وزير الدّفاع الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​، أنّ "هناك احتمالًا لتجدّد المعركة مع ​إيران​"، مشدّدًا على أنّ "علينا بلورة خطّة فعّالة للتأكّد من أنّ إيران لن ترمّم مشروعها النّووي والصّاروخي".

وأوضح أنّ "لدينا جبهتَين مفتوحتَين في غزة واليمن، وعلينا حسمهما كليًّا"، مؤكّدًا "أنّنا في أقرب نقطة من تحقيق أهداف الحرب".