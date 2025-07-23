شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب موجة الحر.. أزمة غير مسبوقة في إمدادات المياه والكهرباء بإيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت موجة الحر الشديدة في إيران بانقطاع إمدادات المياه والكهرباء في معظم أنحاء البلاد، بعد انخفاض مستوى المياه في خزانات السدود إلى أدنى مستوياتها منذ قرن، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

ويُتوقع أن تتراجع درجات الحرارة المرتفعة للغاية التي بدأ تسجيلها منذ الجمعة، تدريجيًا بحلول الخميس، بحسب ما نقل التليفزيون الرسمي عن هيئة الارصاد الجوية.

وصدرت أوامر بإغلاق المكاتب الحكومية في 15 على الأقل من محافظات إيران البالغ عددها 31، بما في ذلك العاصمة طهران، الأربعاء في مسعى لتقنين المياه والكهرباء.

تأتي الخطوة فيما تجاوزت الحرارة في أجزاء من جنوب وجنوب غرب إيران 50 درجة مئوية.

نقص المياه في مستوى "خطر"

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن السلطات ستمدد إغلاق المكاتب "إذا الزم الأمر" محذرة من أن نقص المياه وصل إلى مستوى "خطر" في طهران.

وسجلت عواصم 10 محافظات على الأقل درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية الاثنين، بما في ذلك طهران، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وضربت موجة الحر البلاد بعد جفاف، فقد شهدت العاصمة أدنى معدل هطول للأمطار منذ 60 عامًا، بحسب شركة إمدادات المياه في طهران.



وقالت الشركة إن مستويات المياه في الخزانات التي تزود طهران تراجعت إلى "أدنى مستوى لها منذ قرن"، داعية السكان إلى استخدام خزانات ومضخات للتعامل مع اضطراب الإمدادات من المصدر.

جفاف للعام الخامس

وأفاد محافظ طهران محمد صادق معتمديان بأن نسبة المياه في السدود لا تتجاوز 14%، مضيفًا أن العاصمة تعاني الجفاف للعام الخامس.

وأفاد العديد من السكان بتواصل انقطاع المياه لساعات خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأحد من أن "أزمة المياه أخطر مما يتحدث عنه الناس".

ونشر العديد من الصحف الإيرانية صورًا على صفحاتها الأولى الثلاثاء لمتسويات المياه المنخفضة في خزانات السدود.

مياه الشرب في أكياس بلاستيكية

وفي الأهواز، عاصمة محافظة خوزستان (جنوب غرب) والتي تعد الأكثر حرًا في البلاد، اشتكى السكان من انقطاع الكهرباء مع ارتفاع الحرارة إلى 50 درجة مئوية الاثنين.



وأما في طهران، فاضطر سائقون للتوقف لحماية أجهزة التبريد في سياراتهم مع تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية.

وذكرت وكالة فارس للأنباء أن شركة المياه في طهران تنوي توزيع مياه الشرب في أكياس بلاستيكية إذا تواصل انقطاع الإمدادات من المصدر الرئيسي.

ورغم أن موجات الحر ليست غريبة على إيران، فإن الحكومة أمرت بإغلاق المصارف وغيرها من المؤسسات العامة في يوليو العام الماضي نظرًا إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأفاد مسؤولون حينذاك بأن استهلاك الكهرباء بلغ حدًا قياسيًا تجاوز 79 ألف ميجاوات.

