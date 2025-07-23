تقرير حكومي ألماني يحذر من تعثر تحقيق الأهداف المناخية

ابوظبي - سيف اليزيد - برلين (د ب أ)

كشف تقرير حماية المناخ لعام 2025، الصادر عن الحكومة الألمانية، أنه من المحتمل أن تفشل ألمانيا في تحقيق أهدافها المناخية اعتباراً من عام 2040.

ومن المنتظر أن يقر مجلس الوزراء الألماني خلال الأسابيع المقبلة هذا التقرير الذي يفيد بأن التدابير التي تم إقرارها حتى الآن في مجال حماية المناخ «غير كافية» لتحقيق الأهداف المحددة للفترة بين عامي 2040 و2045.

وتسعى ألمانيا إلى أن تصبح محايدةً مناخياً بحلول عام 2045، أي أنها لن تصدر انبعاثات غازات دفيئة أكثر مما يمكن تخزينه مرة أخرى.

وذكر التقرير المكون من حوالي 450 صفحة، والذي أشرفت وزارة المناخ على إعداده، أنه حتى يمكن تحقيق هذا الهدف، يجب على البلاد اتخاذ «خطوات تحول إضافية» على المديين المتوسط والطويل.

وفي المقابل، رأى معدو التقرير أن ألمانيا لا تزال تسير على الطريق الصحيح بالنسبة للمستهدف حتى عام 2030، حيث قالوا: «إذا تم تنفيذ التدابير المناخية التي تم إقرارها حتى الآن، فعندئذ يمكن الالتزام بكميات الانبعاثات السنوية المحددة في قانون حماية المناخ للفترة من 2021 حتى 2030».

غير أن التقرير يضع شرطاً لذلك، وهو ضرورة التنفيذ الصارم للتدابير التي تم إقرارها، بالإضافة إلى إجراء تعديلات في التوجيهات في حال حدوث انحرافات جديدة في مسار تحقيق الأهداف، بسبب الارتفاع الحاد في الطلب على الطاقة مثلاً.

ورأى معدو التقرير أن «الوسيلة الأنجع» لتقليل الانبعاثات بشكل كبير هي تسريع وتيرة عملية التحول من محركات الاحتراق الداخلي إلى المحركات الكهربائية.

أما في قطاع المباني، فيتوقع معدو التقرير أنه بحلول عام 2045، سيتم تزويد أكثر من 11 مليون مبنى بمضخات حرارية، وسيتم ربط حوالي 3.5 مليون مبنى بشبكات التدفئة المركزية.

ومع ذلك، كتب المعدون في خلاصة التقرير أن وتيرة التطور الحالية «بطيئة لدرجة سيتعذر معها تحقيق الأهداف المناخية بحلول عامي 2030 أو 2045 في الوقت المحدد».