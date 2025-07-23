شكرا لقرائتكم خبر عن خلال يونيو ويوليو.. مصرع 221 جراء الأمطار الموسمية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

ضحايا انزلاقات التربة

فيضانات مفاجئة وانزلاقات تربة

الدمام - شريف احمد - لقي 221 شخصًا بينهم 104 أطفال مصرعهم في الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات التي تضرب باكستان منذ أواخر شهر يونيو، حسبما أعلنت وكالة حكومية يوم الثلاثاء، واصفة الموسم بأنه "غير اعتيادي".وقالت متحدثة باسم هيئة إدارة الكوارث إن الضحايا الذين لقوا حتفهم بين 26 يونيو و21 يوليو، قضوا في انهيار منازلهم أو السيول المفاجئة أو صعقهم التيار، موضحة أن بين القتلى 104 أطفال و40 امرأة.وأضافت أن الأمطار الموسمية بدأت هذا العام في وقت أبكر من المعتاد، لافتة إلى أن "مثل هذه الحصيلة البشرية تسجَّل عادة في شهر أغسطس، ما يجعل هذا الموسم غير اعتيادي".وارتفعت الثلاثاء حصيلة ضحايا انزلاقات التربة التي وقعت الاثنين في شمال باكستان إثر أمطار غزيرة، إلى 5 قتلى بعدما جرفت السيول بعض الضحايا مع مركباتهم، وفقا للسلطات المحلية.وقال المسؤول المحلي عطاء الرحمن كاكار إن "مواطنًا و4 سياح لقوا حتفهم"، مشيرًا إلى أن السياح جاؤوا من مناطق أخرى من باكستان لزيارة منطقة غلغت بلتستان الجبلية، المعروفة بوُديانها الخضراء وبحيراتها الصافية، عندما حصل انزلاق التربة المفاجئ وطمر طريقًا جبليًا.وواصل عناصر الإنقاذ بعد ظهر الثلاثاء، عمليات البحث عن نحو 15 مفقودًا لا يزالون تحت الأنقاض في موقع الحادث.وقال مسؤول شرطة منطقة ديامر في غلغت بلتستان عبد الحميد لفرانس برس الثلاثاء "لا يزال أكثر من 15 شخصًا في عداد المفقودين".وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن خطر هطول أمطار غزيرة قد يؤدي إلى حدوث فيضانات مفاجئة وانزلاقات تربة في محافظات شمال البلاد وشرقها.وتُعد باكستان من أكثر دول العالم تأثرًا بتداعيات تغير المناخ، ويعاني سكانها البالغ عددهم 255 مليون نسمة ظواهر مناخية قصوى بوتيرة متزايدة.