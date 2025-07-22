حرائق الغابات في اليونان تجبر السكان على المغادرة

ابوظبي - سيف اليزيد - اندلع حريق غابات واسع، اليوم الثلاثاء، في منطقة غابات صنوبرية جبلية قرب مدينة كورنث غرب العاصمة اليونانية أثينا، ما دفع السلطات لإصدار أوامر بإخلاء عدة قرى مجاورة.

وأشار جهاز الإطفاء إلى أن أكثر من 180 رجل إطفاء شاركوا في جهود السيطرة على الحريق، مدعومين بـ 15 طائرة إطفاء و12 مروحية، وسط ظروف جوية قاسية تزامنت مع موجة حر تجاوزت درجات الحرارة خلالها 40 درجة مئوية في عدة مناطق.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الحريق حتى الآن، رغم صعوبة العمل التي واجهها رجال الإطفاء في ظل الطقس الحار والجاف.

وفي حادث منفصل، تحطمت صباح الثلاثاء مروحية إطفاء أثناء محاولتها جمع المياه لمكافحة حريق آخر قرب أثينا، لكنها غرقت في البحر. وتم إنقاذ طاقم المروحية المكون من ثلاثة أفراد، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد اليونان خلال فصل الصيف حرائق متكررة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والجفاف المستمر، حيث تعاملت السلطات مع عشرات الحرائق هذا العام في مختلف المناطق.

ويذكر أن حرائق عام 2018 في بلدة ماتي الساحلية شرق أثينا أسفرت عن كارثة مروعة راح ضحيتها أكثر من 100 شخص، حيث حاصر الحريق السكان في منازلهم وعلى الطرق، وغرق بعضهم أثناء محاولتهم الفرار عبر السباحة.