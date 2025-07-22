شكرا لقرائتكم خبر عن برسوم جمركية 19%.. ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع الفيلبين والان نبدء بالتفاصيل

الرسوم الجمركية الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء التوصل إلى اتفاق تجاري مع الفيلبين يخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، إلى 19% مقارنة مع نسبة سابقة بلغت 20 %.ولدى استقباله في البيت الأبيض، وصف ترامب نظيره الفيليبيني فرديناند ماركوس بـ"المفاوض الصعب جدا"، قائلا إنهما يقتربان من التوصل إلى "اتفاق تجاري كبير".لكنه أفاد على منصته "تروث سوشال" لاحقا إنه سيمضي قدما بفرض رسوم جمركية نسبتها 19% على منتجات مانيلا، بينما ستكون السوق الفيليبينية مفتوحة تماما أمام السلع الأميركية.وجاء في منشوره "توصلنا إلى اتفاقنا التجاري بحيث تصبح الفيلبين سوقا مفتوحة مع الولايات المتحدة".وكانت مانيلا التي تعد حليفة تاريخية لواشنطن، من بين البلدان التي بعثت رسائل لترامب هذا الشهر تحذّر من تداعيات فرض رسوم نسبتها 20% على جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول منأغسطس، مقارنة مع نسبة سابقة هدد بها الرئيس الأمريكي بلغت 17%.يأتي ذلك رغم توطيد البلدين علاقاتهما الدفاعية في ظل التوتر بين مانيلا وبكين، ونشرت الولايات المتحدة العام الماضي في ظل حكم الرئيس السابق جو بايدن، صواريخ تطلق من الأرض في الفيليبين.كما سعت لتصنيع الذخيرة في الفيلبين رغم إغلاق قاعدة بحرية أمريكية عام 1992 في خليج سوبيك نتيجة ضغوط شعبية كبيرة.