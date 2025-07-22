سلام استقبل دريان على رأس وفد من مفتيي المناطق وعرضوا للتطورات بلبنان وأوضاع المناطق

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ في السّراي الحكومي، مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​، بحضور مفتيي المناطق وهم: مفتي طرابلس والشّمال الشّيخ محمد طارق إمام، رئيس المحاكم الشّرعيّة السنيّة في لبنان الشّيخ محمد عساف، أمين الفتوى في الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ أمين الكردي، مفتي زحلة والبقاع الشّيخ علي الغزاوي، مفتي صيدا وأقضيتها الشّيخ سليم سوسان، مفتي بعلبك والهرمل الشّيخ أيمن زيد الرفاعي، مفتي راشيا الشّيخ وفيق حجازي، مفتي عكار الشّيخ زيد محمد بكار زكريا، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشّيخ حسن دلي، مفتي صور الشّيخ مدرار حبال، وأمين الفتوى في طرابلس الشّيخ بلال بارودي.

وجرى خلال اللّقاء، عرض للتطوّرات في لبنان وأوضاع المناطق وشؤونها. ثمّ أقام سلام مأدبة عشاء على شرف المفتي ومفتيي المناطق.