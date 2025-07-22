رويترز عن المبعوث الأميركي إلى سوريا: القوات السورية لم تدخل السويداء والفظائع هناك ليست من فعل قوات الحكومة

افادت وكالة رويترز نقلا عن المبعوث الأميركي إلى سوريا توم براك٬ بأن "القوات السورية لم تدخل السويداء والفظائع هناك ليست من فعل قوات الحكومة".
واشار الى ان "المخاطر بسوريا مرتفعة في ظل عدم وجود بديل للحكومة الحالية قابل للتطبيق"٬ موضحا ان "لا خطة بديلة وإذا فشلت الحكومة السورية فهناك من يحاول إسقاطها عمدا لكن السؤال لماذا".
واضاف ان "رسالتي لإسرائيل هي فتح حوار لتخفيف مخاوفها من القيادة السنية الجديدة في سوريا"٬ معتبرا ان "بإمكان واشنطن لعب دور الوسيط النزيه للمساعدة في معالجة أي مخاوف إسرائيلية من النظام السوري".
ولفت الى اننا "لا نملي شكل النظام السياسي السوري باستثناء تأكيد ضرورة الاستقرار والوحدة والعدالة والشمول".
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