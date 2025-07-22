وزارة الدفاع السورية: الوزير يتابع التقارير عن انتهاكات صادمة ارتكبها مجهولون يرتدون الزي العسكري في السويداء

افادت وزارة الدفاع السورية بأن "الوزير يتابع التقارير عن انتهاكات صادمة ارتكبها مجهولون يرتدون الزي العسكري في السويداء". كما اشارت إدارة الإعلام بوزارة الدفاع السورية٬ الى "تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات بمدينة السويداء والتحقيق في خلفية مرتكبيها".

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