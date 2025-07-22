أعربت وزارة الداخلية السورية عن إدانتها بأشدّ العبارات "المقاطع المتداولة الّتي تُظهر تنفيذ إعدامات ميدانيّة من قبل أشخاص مجهولي الهويّة في مدينة السويداء"، مؤكّدةً أنّ "هذه الأفعال تمثّل جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون أشدّ العقوبات".
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنّ "الجهات المختصّة باشرت تحقيقًا عاجلًا لتحديد هويّة المتورّطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم"، مشدّدةً على أنّ "لا أحد فوق القانون، وأنّ كل من يثبت تورّطه سيُحال إلى القضاء المختص، لينال الجزاء العادل وفقًا لأحكام القانون".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية السورية: بدء تحقيق عاجل لتحديد هوية المتورطين بالإعدامات في السويداء واعتقالهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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