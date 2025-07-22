شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب التصويت خارج البلاد.. إثبات شخصية الناخب بالرقم القومى أو جواز السفر والان مع تفاصيل الخبر

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، كيفية إثبات شخصية الناخب سواء داخل البلاد أو خارجها، ومع اقتراب موعد التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ نوضح ما نص عليه القانون في هذا الأمر، حيث أوضحت المادة 45 من القانون على أنه لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.

وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تجرى خلال الأول والثاني من أغسطس المقبل.

وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقاً لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفاً بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.