شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطارات برج العرب والعلمين ومرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بضرورة تعزيز متابعة الوضع الأمني الصحي، والبيئي في جميع المطارات المصرية , وفي هذا السياق، قامت اللجنة العليا للتفتيش

برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وعضوية ممثلي الجهات المعنية بجولة تفقدية في مطارات برج العرب الدولي ومطار العلمين الدولى ومطار مرسى مطروح الدولى .

كان في استقبال اللجنة الطيار تامر النجريدى مدير مطاربرج العرب والملاح محمد الحسينى مدير مطار العلمين والملاح مروان رمضان مدير مطار مرسى مطروح، حيث تم متابعة حركة التشغيل والاطمئنان على جاهزية المطارات المذكورة لاستقبال الرحلات ، إلى جانب تقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة. كما تابعت اللجنة سير حركة الركاب والحركة الجوية، وعمليات التأمين، ومستوى الخدمات المقدمة داخل صالات السفر والوصول وكافة المناطق الخدمية .

شملت الجولة تفقد أسوار المطارات ومبنى الركاب، وصالتي السفر والوصول (الدولي والداخلي) والاستراحات، والكافيتريات، ومنطقة الأسواق الحرة، وإجراءات الجوازات والجمارك، الأرصاد الجوية، برج المراقبة، مركز المعلومات، والغرفة الأمنية التي تشمل منظومة كاميرات المراقبة. كما تمت متابعة منطقة سيور الحقائب بكل مطار والاطمئنان على انتظامية الحركة في مراحل السفر والوصول، بالإضافة إلى تفقد بوابات المطارات الثلاثة المعنية.