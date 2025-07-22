الكرملين: لا تقدم متوقع في مفاوضات أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنه لا يتوقع إحراز أي تقدّم كبير خلال الجولة المقبلة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، المقررة الأربعاء في تركيا، مؤكداً أن موسكو متمسكة بشروطها الأساسية.

وستُعقد الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين الجانبين في إسطنبول، بدفع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي منح موسكو مهلة 50 يوماً للتوصّل إلى اتفاق مع كييف، وإلا فستواجه عقوبات صارمة.

ورغم تأكيد روسيا المتكرر استعدادها للحوار، فقد قلّلت مجدداً، الثلاثاء، من فرص التوصل إلى حل سريع للنزاع المستمر منذ فبراير 2022.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي: «لا يوجد بطبيعة الحال أي سبب يدعو لتوقع اختراق كبير، لكننا نعتزم الدفاع عن مصالحنا وتنفيذ المهام التي حددناها منذ البداية».

وأضاف بيسكوف أن «هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه» قبل أي لقاء محتمل بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، وهو اللقاء الذي يطالب به الجانب الأوكراني.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن مساء الاثنين أن المفاوضات ستُعقد الأربعاء، بينما اكتفى بيسكوف بالإشارة إلى أنه «يأمل في عقد الجولة الجديدة هذا الأسبوع».

وكشف زيلينسكي، الثلاثاء، عن تشكيلة وفد بلاده، الذي سيقوده مجدداً وزير الدفاع السابق روستم أوميروف.

في المقابل، لم تُعلن موسكو حتى الآن عن تشكيلة وفدها المفاوض، لكن في الجولات السابقة، كان الوفد الروسي بقيادة وزير الثقافة السابق والمؤرخ فلاديمير ميدينسكي، وهو ما أثار امتعاض كييف.

وعلى الرغم من هذه التحضيرات، أكد بيسكوف، الاثنين، أن «مواقف الطرفين لا تزال متعارضة تماماً».