ماكرون: سنواصل دعم اليونسكو رغم انسحاب الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "بلاده ستواصل ​دعم اليونسكو​ رغم انسحاب الولايات المتحدة"، مؤكدا "دعمنا الثابت لليونسكو، المدافع العالمي عن العلوم والمحيطات والتعليم والثقافة والتراث العالمي". واوضح ان "انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة لن يُضعف التزامنا تجاه المنظمة". وكانت قد أعلنت الولايات المتحدة ​انسحاب​ها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، متهمة إياها بالتحيّز ضد إسرائيل والترويج لقضايا "مثيرة للانقسام". ورأت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية "إن الاستمرار في المشاركة في اليونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".

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