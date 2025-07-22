أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "ثلاث مسيّرات إسرائيليّة تحلّق الآن بشكل دائري وعلى علو منخفض جدًّا، في أجواء بلدات فرون، كفرصير الغربيّة، قعقعيّة الجسر، يحمر وأرنون في محافظة النبطية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": 3 مسيّرات إسرائيلية تحلق على علو منخفض جدًا في أجواء بلدات في النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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