شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بشئون الجماعات الإرهابية: الإخوان يمارسون حربا نفسية للتأثير على المصريين والان مع تفاصيل الخبر

قال طارق البشبيشي، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن ما تمارسه جماعة الإخوان مؤخرًا يمثل حربًا نفسية تهدف إلى كسر الروح الوطنية لدى المصريين، وذلك عبر توجيه الاتهامات الزائفة لأي إنجاز حكومي.

وأوضح أن الجماعة تكثف بث مقاطع وفيديوهات مجتزأة عبر وسائل التواصل تحاول من خلالها الإيحاء بأن المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية أو شبكات الطاقة لا فائدة منها.

وأكد البشبيشي أن تلك الروايات الزائفة تهدف إلى إرباك الرأي العام وخلق شعور عام بالإحباط، وهو أسلوب اعتادت عليه الجماعة منذ سقوط حكمها وفشل مشروعها السياسي، وأضاف أن الإخوان تستغل منصات البث من الخارج، وتدفع بأشخاص محسوبين عليها للظهور في برامج مشبوهة، لنشر الأكاذيب واستغلال أي أزمة عالمية، مثل ارتفاع الأسعار، في تشويه الصورة الكلية للوضع الاقتصادي في مصر.

وشدد البشبيشي على أن المؤسسات المصرية تواصل العمل وتحقق إنجازات ميدانية يلمسها المواطن بنفسه، وهذا ما يفسر حالة الجنون الإعلامي لدى الجماعة، وأوضح أن وعي المصريين بات خط الدفاع الأول، فالجماهير أصبحت تميز بين المعلومة الموثقة والدعاية السوداء. واختتم مؤكدًا أن كل هذه المحاولات لن توقف مسيرة الدولة ولن تنال من صلابة المجتمع الذي أثبت في أكثر من مناسبة أنه يقف خلف قيادته.