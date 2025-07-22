شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تنسحب من "اليونسكو" وتتهمها بالتحيز ضد كيان الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، متهمة إياها بالتحيّز ضد إسرائيل والترويج لقضايا "مثيرة للانقسام".

ورأت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية "إن الاستمرار في المشاركة في اليونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".

