باشرت ورش وزارة الأشغال العامة والنقل تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل على الأوتستراد السّاحلي الممتد من خلدة لغاية الأوّلي، وتشمل الأعمال التزفيت، تركيب الحاجز المعدني على جوانب الطّريق، وأشغال السّلامة العامّة من تزييح وتلوين الطّرقات، وتركيب عيون القط (cat eyes)، والإشارات المروريّة.
وأكّدت الوزارة "التزامها المتواصل بتحديث وتطوير الطّرق والجسور في مختلف المناطق اللّبنانيّة، ضمن خطّة "لبنان على السّكة"، داعيةً المواطنين إلى "التعاون وتفهّم أي إرباك موقّت قد تسبّبه هذه الورشة، لما فيه مصلحة السّلامة العامّة وجودة التنقّل".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الأشغال باشرت أعمال صيانة وتأهيل على الأوتستراد الساحلي من خلدة لغاية الأولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.