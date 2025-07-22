وزارة الأشغال باشرت أعمال صيانة وتأهيل على الأوتستراد الساحلي من خلدة لغاية الأولي

باشرت ورش ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل على الأوتستراد السّاحلي الممتد من خلدة لغاية الأوّلي، وتشمل الأعمال التزفيت، تركيب الحاجز المعدني على جوانب الطّريق، وأشغال السّلامة العامّة من تزييح وتلوين الطّرقات، وتركيب عيون القط (cat eyes)، والإشارات المروريّة.

وأكّدت الوزارة "التزامها المتواصل بتحديث وتطوير الطّرق والجسور في مختلف المناطق اللّبنانيّة، ضمن خطّة "لبنان على السّكة"، داعيةً المواطنين إلى "التعاون وتفهّم أي إرباك موقّت قد تسبّبه هذه الورشة، لما فيه مصلحة السّلامة العامّة وجودة التنقّل".