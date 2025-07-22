عقيص: لا يجوز لمجلس النواب التنازل عن صلاحياته والمغتربون يؤيدون التصويت للنواب الـ128

اشار النائب جورج عقيص خلال لقاء وطني بعنوان "صوت الحق بيجمعنا"، الى أنه "لا يجوز لمجلس النواب أن يتنازل عن صلاحياته التشريعية لصالح الحكومة والغالبية الساحقة من المغتربين تؤيّد التصويت للنواب الـ 128".
واعتبر أن "مَن يرفض إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب ويمتنع عن إصدار قانون يحدد التوزيع الطائفي للمقاعد الـ 6 يسعى الى تطيير الانتخابات".
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