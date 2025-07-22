زار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، يرافقه رئيس اتحاد بلديّات إقليم الخروب الشّمالي ماجد تروا ورئيس بلديّة شحيم طارق شعبان، وزيرة التربية والتعليم العالي ​ريما كرامي​، حيث جرى البحث في الواقع التربوي العام في منطقة إقليم الخروب ومدارسه. وتم التركيز على إنشاء تجمّع مدارس برجا على الأرض المخصّصة له، وتجمّع روضات شحيم قرب مجمع رفيق الحريري لمدارس شحيم.

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بحث مع كرامي بالواقع التربوي في إقليم الخروب وبإنشاء تجمع مدارس برجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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