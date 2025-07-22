رابطة قدماء القوى المسلحة: إمهال الحكومة حتى نهاية تموز لدفع المساعدة المالية وجاهزون للتصعيد

عُقد اجتماع في المقر الرّئيسي ل​رابطة قدماء القوى المسلحة​ اللّبنانيّة في عين الرّمانة، ضمّ قيادة الرّابطة وأعضاء من الهيئة التنفيذيّة، إلى جانب وفد كبير من ​تجمع العسكريين المتقاعدين​، حيث جرى البحث في التطوّرات المرتبطة بالحقوق المطلبيّة.

وأكّد المجتمعون في بيان، "وحدة الموقف والتضامن الكامل"، مجدّدين "دعم تجمّع العسكريّين المتقاعدين الكامل لرئاسة الرّابطة في جهودها ومساعيها الجدّيّة لتحصيل الحقوق المشروعة للعسكريّين المتقاعدين". وشدّدوا على "التزامهم الكامل بمضمون ورقة المطالب الّتي تم تسليمها إلى رئيس الحكومة، وببنودها كافّة".

ووجّهوا "إنذارًا واضحًا للحكومة، يقضي بإعطاء مهلة حتّى نهاية تمّوز الحالي، لدفع المساعدة الماليّة المستحقّة للعسكريّين والمتقاعدين، من دون أي تأخير إضافي"، مشدّدين على "تكثيف الاتصالات والضّغط لتنفيذ هذا الاستحقاق، وإعلان الجهوزيّة لاتخاذ خطوات تصعيديّة مناسبة في حال التخلّف عن الدّفع".

كما أعلن المجتمعون "تعزيز العمل المشترك والتنسيق في القضايا المطلبيّة كافّة"، حيث أعرب وفد التجمّع عن "تقديره لقيادة الرّابطة وجهودها في الدّفاع عن حقوق المتقاعدين".