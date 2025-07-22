الجميل استقبل السفير التركي وتأكيد "ضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني"

استقبل رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​ في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، السّفير التركي لدى لبنان مراد لوتيم، وجرى عرض التطوّرات في لبنان والمنطقة.

وجرى التأكيد على "ضرورة استرجاع الدّولة اللّبنانيّة لكامل سيادتها على أراضيها، وحصر السلاح بيد ​الجيش اللبناني​ والقوى الشّرعيّة اللّبنانيّة"، بحسب مكتب الجميّل.