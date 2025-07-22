الولايات المتحدة تنسحب رسميا من «اليونسكو»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» رسميا بقرارها الانسحاب من المنظمة، إعتبارا من 31 ديسمبر 2026 معتبرة استمرار مشاركتها في هذه المنظمة لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال بيان لـ «تامي بروس» المتحدثة الرسمية بإسم الخارجية الأمريكية قالت فيه «إن منظمة اليونسكو تعمل على دعم القضايا الاجتماعية والثقافية المثيرة للانقسام، وتُركز بشكل مبالغ فيه على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وهي أجندة عالمية وأيديولوجية للتنمية الدولية تتعارض مع سياستنا الخارجية القائمة على مبدأ أميركا أولا».

وأكدت أن المشاركة الأميركية المستمرة في المنظمات الدولية ستركز على تعزيز المصالح الأميركية بوضوح وقناعة وأوضحت أن الولايات المتحدة ستظل عضوا كامل العضوية في منظمة اليونسكو حتى موعد إنسحابها الرسمي منها والذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 31 ديسمبر 2026 وذلك بموجب المادة الثانية (6) من دستور اليونسكو.