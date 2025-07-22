وزير الخارجية الإسرائيلي رحّب بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة اليونسكو

رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بـ"قرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وشكر واشنطن على "دعمها الأخلاقي وقيادتها".

واشار الى ان "هذه خطوة ضرورية تهدف إلى تعزيز العدالة وحق إسرائيل في المعاملة العادلة داخل منظومة الأمم المتحدة، وهو حق كثيرا ما تم انتهاكه بسبب التسييس في هذا المجال".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة ​انسحاب​ها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، متهمة إياها بالتحيّز ضد إسرائيل والترويج لقضايا "مثيرة للانقسام".

ورأت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية "إن الاستمرار في المشاركة في اليونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".