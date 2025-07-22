عون من البحرين: الزيارة ستُسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين

اشار الرئيس جوزاف عون فب تصريح من البحرين، الى أنه "يسعدني أن ألبي دعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في زيارة إلى البحرين، تأكيداً على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع بلدينا"، لافتا الى ان "الزيارة تمثل فرصة ثمينة لتعزيز أواصر التعاون بين لبنان والبحرين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

واكد "انني أتطلع إلى لقاءات مثمرة مع الملك وكبار المسؤولين البحرينيين، لبحث سبل تطوير ​التعاون الثنائي​ وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية"، لافتا الى ان "لبنان يعتز بعلاقاته المتجذرة مع البحرين، ويقدّر عالياً مواقفها الداعمة له في مختلف المحافل الدولية والإقليمية".

وثمّن "الدور البناء الذي تقوم به البحرين في تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقتنا العربية"، مشددا على ان "هذه الزيارة ستُسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين لبنان والبحرين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية".

واضاف الرئيس عون "نعمل معاً بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين، ويُعزز من مكانة بلدينا في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة".