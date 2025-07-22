الحجار بحث مع زواره شؤونا عامة ورئيس ديوان المحاسبة سلمه درعا تقديرا للتعاون في تفعيل الشفافية

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، الذي قدّم له درع الديوان، تقديرا للتعاون القائم في تعزيز الرقابة وتفعيل الشفافية في العمل الإداري.

كما التقى النائب محمد سليمان، يرافقه وفد من اتحاد بلديات وادي خالد، وتم عرض لعدد من القضايا الإنمائية والخدماتية التي تهم أبناء المنطقة.

واستقبل الوزير الحجار وفدا من المؤسسة المارونية للانتشار برئاسة روز الشويري، التي عرضت للمشاريع التي تقوم بها المؤسسة.

وكذلك، التقى الوزير الحجار مديرة مكتب المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) في لبنان رانيا سكينة مع وفد من المركز، وتم عرض لبرامج التعاون القائمة مع الوزارة.

ومن الزوار : وفد من شركة "هواوي"، وتم استعراض إمكانات التعاون في مجالات التحوّل الرقمي في الوزارة.