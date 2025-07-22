LARI: الطقس أكثر حرارة من المعتاد مع رطوبة مرتفعة وخطر حرائق بين متوسط ومرتفع

أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (LARI) في تل عمارة في بيان، بأن "الطقس في لبنان سيكون حارا أكثر من المعتاد لأيام، مع رطوبة مرتفعة مما يزيد من حدة الحر".

وأشارت إلى أن "درجات الحرارة في البقاع ستسجل نحو 35 درجة حتى يوم السبت 27 تموز، حيث من المتوقع أن ترتفع إلى 37 درجة، قبل أن تنخفض مجددا إلى نحو 30 درجة".

كما توقعت ان "تكون الرياح شمالية غربية قوية بخاصة خلال فترة بعد الظهر"، محذرة من أن "مؤشر خطر اندلاع الحرائق سيكون بين متوسط ومرتفع".