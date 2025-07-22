تذكير بتدابير السير المتّخذة بسبب أعمال صيانة على جسر الفيدار

اشارت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة في بيان، الى انها تُذكّر بأن إحدى الشركات المتعهّدة تواصل تنفيذ أعمال صيانة واستبدال للفاصل على جسر الفيدار – المسلك الشرقي، وذلك يوميًّا من الساعة 22:00 مساءً وحتى الساعة 5:00 فجرًا من اليوم التالي. كما تُنبه المواطنين إلى أن هذه الأشغال قد تتسبب بزحمة سير في المحلة.
ولفت البيان، الى انه بناءً عليه، سيتمّ خلال فترة تنفيذ الأشغال، التي تمتد لحوالى خمسة أيام، تحويل السير إلى الطريق الجانبية للأوتوستراد المقابلة لجامعة AUT باتجاه جبيل. ويرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على السلامة العامّة ومنعًا للازدحام.
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