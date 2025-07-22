الولايات المتحدة اعلنت انسحابها من منظمة اليونسكو

أعلنت الولايات المتحدة ​انسحاب​ها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، متهمة إياها بالتحيّز ضد إسرائيل والترويج لقضايا "مثيرة للانقسام". ورأت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية "إن الاستمرار في المشاركة في اليونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".

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