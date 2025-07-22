شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن ينظم مؤتمرا جماهيريا بالقاهرة دعما لمرشحيه في انتخابات الشيوخ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، نظم حزب حماة الوطن مؤتمراً جماهيرياً بمحافظة القاهرة، دعماً لمرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية، وذلك بالتزامن مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.

شهد المؤتمر حضور اللواء صلاح المعداوي أمين محافظة القاهرة، والمهندس محمد جمال أمين تنظيم القاهرة.

كما شارك في المؤتمر مرشحو الحزب لمجلس الشيوخ، وهم محمد نور الدين، والمهندس إسماعيل نصر الدين، مرشحا الحزب على المقاعد الفردية، والدكتورة هالة كيره، مرشحة الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكدت قيادات الحزب خلال المؤتمر على أهمية الحشد والمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق القومي، مشددين على أهمية مشاركة جميع المواطنين للأدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع.