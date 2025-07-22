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الإفراج عن أكثر من 160 سيدة تعرضن للاستغلال الجنسي في إسبانيا

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الإفراج عن أكثر من 160 سيدة تعرضن للاستغلال الجنسي في إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب ا)

أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الثلاثاء أن السلطات قامت بالإفراج عن 162 سيدة، أجبرتهن عصابة تهريب بشر مشتبه فيها على العمل كبائعات هوى.

وقالت الشرطة الوطنية إنه تم إلقاء القبض على 37 شخصا، في حين مازال تسعة مشتبه بهم قيد الاحتجاز.

وتنحدر معظم الضحايا من أمريكا الجنوبية. ويتردد أن العصابة المنظمة قامت بتحويل شقق ومنشآت تجارية في مناطق لقضاء العطلات مثل فالينسيا وملقا إلى " صالونات مساج".

وتم مراقبة النساء على مدار الساعة وإجبارهن على العمل في الدعارة. وتعيش الضحايا في ظروف سيئة، ولم يتمتعن بأي حرية ويضطررن لتسليم معظم ما يتحصلن عليه من دخل.

وخلال 39 عملية بحث في أنحاء البلاد، تم مصادرة 141 ألف يورو (نحو 165 ألف دولار) وثلاث مركبات.

وتتواصل التحقيقات، وتقول الشرطة إنه يتم التحقيق في مزاعم بشأن غسل أموال. كما تم تجميد أكثر من 60 حساب مصرفي والعديد من الأصول.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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