اشارت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الى أنها أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن على الجيش الإسرائيلي "التوقف عن قتل" مدنيين عند نقاط توزيع مساعدات في غزة.
واكدت ان "قتل مدنيين يطلبون مساعدات في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه. تحدثت مجددا مع ساعر لتأكيد تفاهمنا بشأن تدفق المساعدات وأوضحتُ أن على الجيش الإسرائيلي التوقف عن قتل الناس في نقاط التوزيع".
كانت هذه تفاصيل خبر كالاس: قتل مدنيين يطلبون مساعدات في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.