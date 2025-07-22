كالاس: قتل مدنيين يطلبون مساعدات في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه

اشارت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الى أنها أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن على الجيش الإسرائيلي "التوقف عن قتل" مدنيين عند نقاط توزيع مساعدات في غزة.

واكدت ان "قتل مدنيين يطلبون مساعدات في غزة أمر لا يمكن الدفاع عنه. تحدثت مجددا مع ساعر لتأكيد تفاهمنا بشأن تدفق المساعدات وأوضحتُ أن على الجيش الإسرائيلي التوقف عن قتل الناس في نقاط التوزيع".