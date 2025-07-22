الأمم المتحدة: أوامر الإخلاء الإسرائيلية ستزيد الوفيات بين المدنيين في غزة

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي ل​حقوق الإنسان​ فولكر تورك أن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتبوعة بهجمات مكثفة على دير البلح في غزة ستؤدي إلى المزيد من الوفيات بين المدنيين".

ولفت تورك، في بيان، الى أنه "كان يبدو أن الكابوس لا يمكن أن يكون أكثر سوءا من ذلك. لكنه يزداد سوءا... فنظرا لتمركز المدنيين في المنطقة، والوسائل والأساليب الحربية التي استخدمتها إسرائيل حتى الآن، فإن مخاطر عمليات القتل غير القانونية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي مرتفعة للغاية".