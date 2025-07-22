بلدية الصرفند صادرت عددًا من السيارات والدراجات النارية ودعت المواطنين إلى التعاون والتبليغ

افاد مراسل "النشرة"، في صيدا، بأن "بلدية الصرفند قامت بمصادرة عدد من السيارات المزوّدة بمكبرات صوت تصدر أصواتاً مزعجة تسبّبت بإزعاج سكان البلدة، كما صادرت دراجات نارية كان أصحابها يقومون بحركات بهلوانية، وتحتوي على عوادم مثقوبة أو معدلة، ما يؤدي إلى أصوات مرتفعة وغير مبررة".

ودعت البلدية الأهالي إلى "التعاون والتبليغ عن الدراجات و​السيارات المزعجة​، التزاماً بمضمون تعميمها رقم 25/60".