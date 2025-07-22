بريطانيا تعلن الحرب على عصابات تهريب البشر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: سيكون أي شخص متواطئ في تسهيل تهريب البشر إلى المملكة المتحدة مُعرّضًا لخطر تجميد أصوله ومنعه من السفر إلى بريطانيا، بموجب صلاحيات جديدة أعلنها وزير الخارجية اليوم الثلاثاء.

ويوم غد الأربعاء، ستفرض وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أول دفعة من العقوبات على العصابات المتورطة في تهريب البشر وتشجيع الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى مُمكّنيها، مثل الممولين والشركات المتورطة في بيع معدات القوارب الصغيرة.

تُعدّ هذه الخطط مثالًا رئيسيًا على استخدام وزارة الخارجية والتنمية البريطانية لأساليب مبتكرة في السياسة الخارجية لتحقيق خطة التغيير للشعب البريطاني. سيكون هذا النظام أول نظام في العالم مُخصص لاستهداف تهريب البشر وجرائم الهجرة المنظمة، حيث يُعد استغلال الفئات الضعيفة من قِبل المجرمين والشبكات المرتبطة بهم أحد العوامل الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة.

يتعرض المهاجرون الذين يدفعون لمهربي البشر لخطر كبير يتمثل في العمل في ظروف تُشبه العبودية الحديثة في الاقتصاد غير الرسمي، أو إعادتهم إلى أوطانهم، أو فقدان حياتهم في البحر.

تدفق الاموال

ويمكن للعقوبات أن تُعيق تدفق الأموال والمواد - بما في ذلك تجميد الممتلكات والحسابات المصرفية وغيرها من الأصول - مما يسمح للعصابات الإجرامية المنظمة بتسهيل الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة. صُممت العقوبات لتشمل الأفراد الموجودين في أي مكان في العالم، والذين سيتم الكشف عن أسمائهم علنًا حتى يكون من غير القانوني للنظام المالي البريطاني التعامل معهم.

وفي إطار خطة الحكومة للتغيير ونهجها القائم على المهام، تعمل وزارة الخارجية والتنمية على كسر الحواجز من خلال العمل بشكل وثيق مع المحققين في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، وقيادة أمن الحدود، وشركاء رئيسيين آخرين لتحديد الأهداف الأكثر تأثيرًا، ومن المقرر فرض أولى العقوبات غدًا.

وستشمل الأهداف الأولى مجموعة من المخالفات، بدءًا من توريد القوارب الصغيرة المستخدمة في رحلات عبور القناة، مرورًا بتجارة جوازات السفر المزورة، وصولًا إلى الوسطاء الذين يُسهّلون المدفوعات عبر شبكات الحوالة، ووصولًا إلى زعماء العصابات أنفسهم.

القضاء على العصابات

سيُكمّل هذا النظام الصلاحيات الجديدة لإنفاذ القانون المُدرجة في مشروع قانون الحدود والأمن واللجوء والهجرة، مما يضمن امتلاكنا أوسع مجموعة أدوات متاحة للقضاء على العصابات. ويمكن استخدام العقوبات لاستهداف عصابات جرائم الهجرة المنظمة ومُمكّنيها، أينما كانوا، بما في ذلك المناطق التي لا تستطيع مناهج إنفاذ القانون والعدالة الجنائية التقليدية الوصول إليها.

ويُشكّل تهريب البشر والاتجار بهم تحديًا للأمن العالمي، وتعمل الحكومة على تعزيز علاقاتنا مع شركائنا الرئيسيين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتأمين حدود المملكة المتحدة بشكل أفضل.

كلام وزير الخارجية

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي: لطالما غذّت العصابات الإجرامية جيوبها الفاسدة، واستغلت آمال الضعفاء دون عقاب، وهي تُشجّع الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة. لن نقبل بهذا الوضع الراهن. من واجبنا الأخلاقي، وجزءٌ أساسيٌ من خطتنا للتغيير، أن نبذل قصارى جهدنا للقضاء على هذه العصابات وتأمين حدود بريطانيا.

واضاف: ولهذا السبب، أنشأت المملكة المتحدة أول نظام عقوبات في العالم يستهدف العصابات المتورطة في تهريب البشر والهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى مُمكّنيها. ابتداءً من الغد، سيواجه المتورطون تجميد أصولهم، وعزلهم عن النظام المالي البريطاني، ومنعهم من السفر إلى المملكة المتحدة.

وأكد وزير الخارجية: يعكس إعلان اليوم تضافر جهود الحكومة بأكملها في مهمة واحدة، وهي تأمين حدود بريطانيا. يُكمّل النظام الجديد عمل الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة وقيادة أمن الحدود (BSC) للتصدي لجرائم الهجرة المنظمة، ومعالجة أسباب الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة في دول المنشأ والعبور.

وقال لامي: شهدت قيادة أمن الحدود زيادةً في ميزانيتها قدرها 280 مليون جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2028، لتمويل محققين متخصصين جدد، وتقنيات جديدة، ومعدات مراقبة متطورة، لتعطيل العصابات الإجرامية والقضاء عليها.

تعطيل ردع وإعادة

يُمثل إعلان اليوم جزءًا من استراتيجية وزارة الخارجية والتنمية البريطانية الثلاثية الأبعاد "التعطيل، الردع، الإعادة" لمواجهة الهجرة غير النظامية عالميًا. فبالإضافة إلى عرقلة شبكات جرائم الهجرة المنظمة من خلال العقوبات، تعمل الوزارة مع دول المصدر والعبور لردع المهاجرين المحتملين عن القيام برحلات محفوفة بالمخاطر في المقام الأول، كما تعمل مع وزارة الداخلية للتفاوض على عودة الأشخاص الذين لا يحق لهم التواجد هنا إلى بلدانهم الأصلية، بمن فيهم المجرمون وطالبو اللجوء المرفوضون.

ومنذ الانتخابات البرلمانية في يوليو العام الماضي، أُعيد أكثر من 35,000 شخص، بزيادة قدرها 13% عن الفترة نفسها من العام السابق.