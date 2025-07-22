شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يغرم قناة الشمس 50 ألف جنيه ويمنع أسامة حسن من الظهور والان مع تفاصيل الخبر

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعه الدوري برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، وناقش عددًا من الملفات الهامة المتعلقة بضبط المشهد الإعلامي، واتخذ خلاله عدة قرارات تنظيمية.

وقرر المجلس إعادة تشكيل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، وتضم في عضويتها كلاً من: محمد إبراهيم مصطفى، المشرف على البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، والدكتور محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، والمهندس شريف أمين، خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، وعبدالفتاح حسن، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق، ومحمد عادل ماهر، الخبير الإعلامي، والكاتبة الصحفية عبير أنور.

كما قرر المجلس إعادة تشكيل لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية، برئاسة المهندس حسام عبدالمولى، عضو المجلس، وتضم في عضويتها: المستشار عبدالسلام النجار، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والكاتب الصحفي عادل حمودة، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة الفنية، والمهندس أحمد سعيد، والمهندس عمرو عباس ممثلي وزارة الاتصالات، وزينب حسن، مدير عام التراخيص بالمجلس، والكاتب الصحفي إبراهيم ربيع، والكاتب الصحفي أيمن أبو عايد.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بتوقيع غرامة قدرها 50 ألف جنيه على قناة "الشمس" الفضائية، ومنع الكابتن أسامة حسن من الظهور الإعلامي لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية مخالفات وردت بعدد من حلقات برنامج "البلدوزر" خالفت الضوابط والمعايير المهنية والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس.

كما قرر المجلس حفظ الشكاوى المقدمة من ناديي الأهلي والزمالك بشأن ما ورد في حلقات من برنامجي "بلس 90" المذاع على قناة "النهار"، و"كورة كل يوم" المذاع على قناة "الحياة"، بعد مراجعة المحتوى والتأكد من خلوه من أية مخالفات مهنية أو قانونية.