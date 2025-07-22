النشرة: تحليق مكثف لطائرة استطلاع إسرائيلية فوق حاصبيا وشبعا ومرتفعات جبل الشيخ والجولان

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن طائرة استطلاع تجسسية إسرائيلية من نوع "أم كا" تحلّق في هذه الأثناء فوق منطقة حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا المحتلة، وصولًا إلى تلة الرادار الإسرائيلية المشرفة على بلدة شبعا ومرتفعات جبل الشيخ المطلة على راشيا الوادي والبقاعين الشرقي والغربي وإقليم التفاح.
وأشار إلى أن الطائرة تحلّق بشكل مكثف فوق مرتفعات جبل الشيخ، المشرفة على سهل البقاع والأراضي السورية في الجهة المقابلة، وذلك بالتزامن مع تحليق مماثل لطائرات استطلاع فوق مرتفعات الجولان السوري المحتل، خصوصًا فوق المواقع السورية التي تتمركز فيها القوات الاسرائيلية.
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