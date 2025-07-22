أوضح وزير العدل عادل نصار في بيان، أنه "قطع إجازته وعاد إلى لبنان لمعالجة المشاكل المتعلقة بمبنى السجل التجاري في بعبدا وللوقوف مع الموظفين والمواطنين، وذلك بعد تداول معلومات تفيد بوجود خطر انهياره، وقد عقد الوزير سلسلة اجتماعات داخل قصر العدل لمتابعة هذه المسألة واتخاذ الإجراءات اللازمة".
أضاف: "من جهة أخرى، ارتأى الوزير نصار العودة، لأهمية المشاركة في جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية التي عقدت لمتابعة البحث في قانون استقلالية السلطة القضائية، نظرا لأهمية هذا الملف ولدقة المرحلة وأهمية النقاشات الجارية".
وختم: "بالتالي، نفى وزير العدل أن تكون عودته مرتبطة بتوقيع التشكيلات القضائية، لافتا إلى أن التشكيلات لم تُنجز بعد من قبل مجلس القضاء الأعلى".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل: عدت من الإجازة لمعالجة أزمة مبنى السجل التجاري والمشاركة في مناقشة قانون استقلالية القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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