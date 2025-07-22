أشار نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إلى إن إعادة فرض العقوبات الدولية ستؤدي فقط إلى تعقيد الوضع المتعلق بالملف النووي الإيراني، وذلك قبل اجتماع مقرر يوم الجمعة مع ثلاث دول أوروبية.
وذكر آبادي بان تفعيل آلية الزناد إجراء غير قانوني بالكامل، ولا تملك الأطراف الأخرى مبرراً قانونياً للقيام بذلك، موضحا بان الدول الأوروبية لم تنفذ الاتفاق النووي منذ 7 سنوات، وأوقفت التزاماتها بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.
وشدد على أنه لا يحق للدول الأوروبية محاسبة إيران فيما لا تلتزم هي بالاتفاق النووي.
وكانت دول الترويكا الأوروبية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، هددت طهران باللجوء إلى آلية الأمم المتحدة للعودة السريعة للعقوبات الدولية إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول نهاية آب بشأن البرنامج النووي الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية الإيراني: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستزيد الملف النووي تعقيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.