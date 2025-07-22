نائب وزير الخارجية الإيراني: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستزيد الملف النووي تعقيدا

أشار نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إلى إن إعادة فرض العقوبات الدولية ستؤدي فقط إلى تعقيد الوضع المتعلق ب​الملف النووي الإيراني​، وذلك قبل اجتماع مقرر يوم الجمعة مع ثلاث دول أوروبية.

وذكر آبادي بان تفعيل آلية الزناد إجراء غير قانوني بالكامل، ولا تملك الأطراف الأخرى مبرراً قانونياً للقيام بذلك، موضحا بان الدول الأوروبية لم تنفذ الاتفاق النووي منذ 7 سنوات، وأوقفت التزاماتها بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وشدد على أنه لا يحق للدول الأوروبية محاسبة إيران فيما لا تلتزم هي بالاتفاق النووي.

وكانت دول الترويكا الأوروبية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، هددت طهران باللجوء إلى آلية الأمم المتحدة للعودة السريعة للعقوبات الدولية إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول نهاية آب بشأن البرنامج النووي الإيراني.