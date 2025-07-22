في صحف اليوم: الردّ الأميركي يعتبر سحب السلاح ضرورة ولا يلحظ أيّ إجراءات من الجانب الإسرائيلي

كشفت مصادر اللجنة الثلاثية الممثلة لرئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، لصحيفة "الجمهورية" أنّ الردّ اللبناني على ورقة المبعوث الأميركي توم براك ارتكز على قاعدة مفادها "أنّ الامن والاستقرار يتحققان بوقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب من الأراضي المحتلة وتحرير الاسرى اللبنانيين. وأنّ حصرية السلاح التزام مقطوع من قِبل الدولة اللبنانية، وثمة إجماع من مختلف المستويات السياسية على أنّ تحقيق هذا الهدف يتمّ وفق الآلية التي ينتهجها رئيس الجمهورية بإطلاق حوار داخلي".

وقالت المصادر لـ"الجمهورية"، إن الردّ الأميركي متشدّد بصورة عامة، وتقتضي المصلحة عدم الغوص في تفاصيله، إنما هو في جوهره يحاكي الجانب اللبناني فقط، ويعتبر سحب سلاح حزب الله ضرورة عاجلة لا تحتمل الإبطاء، فيما لا يلحظ في المقابل أيّ إجراءات من الجانب الإسرائيلي.